Rete unica | Patuanelli | per noi il modello è Terna ma non possiamo imporlo

L'intesa TIM-CDP è un punto di partenza, ma l'obiettivo "deve essere una Rete unica controllata dal pubblico". Il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione presso la commissione Trasporti alla Camera sul Recovery Fund chiarisce il suo punto di vista sul progetto di Rete unica lanciato da Open Fiber. "Ciò che e' accaduto a fine agosto ha portato a un risultato che deve essere visto come punto di partenza e non di arrivo – ha detto il ministro – partivamo da una situazione data, penso alla privatizzazione di TIM che non può essere certo ritenuta virtuosa. Quella condizione non consentiva ragionamenti più profondi. Penso che ci deve essere una Rete unica ...

