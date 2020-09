Recovery Fund, Speranza “Presentazione piano a inizio gennaio” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “C'è stato uno spostamento dei tempi per la presentazione dei Piani, la data di presentazione definitiva sarà agli inizi di gennaio e il 15 ottobre si dovranno solo presentare le prime linee guida”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione presso la commissione Affari sociali della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. “Questo non ci fa fermare, avere un tempo più lungo ci consentirà di poter affinare le proposte e avere orientamenti che possono arrivarci sia dal Parlamento che dai soggetti sociali. Abbiamo un numero di settimane e mesi che ci consentirà un ulteriore momento di confronto che deve avvenire tra istituzioni, ma il mio auspicio è che possa essere più largo, una ... Leggi su liberoquotidiano

