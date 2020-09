Ragazza registra un video su TikTok ma qualcosa di strano cade dal soffitto: il video è virale (Di giovedì 10 settembre 2020) Stiamo per parlare di una vicenda che ha dell’incredibile, il cui video è diventato virale in pochissimo tempo. La protagonista è Liz San Millam, una Ragazza che in un momento di relax aveva deciso di creare un video su TikTok. La giovane Liz era intenta ad intonare la romantica canzone dal titolo ‘Kindergarten Boyfriend’, tratta dal musical ‘Heathers: The Musical’. Ma, mentre stava cantando è accaduta una cosa inaspettata, che ha letteralmente spiazzato la protagonista del video. Improvvisamente, dietro le sue spalle e dal soffitto della sua camera si vede spuntare il piede della mamma. Proprio così, la madre della Ragazza ha sfondato il ... Leggi su velvetgossip

Ragazza registra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ragazza registra