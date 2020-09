Pomeriggio 5, Nadia Rinaldi contro Valentina Vignali: «Che devo dire? È una poveretta» (Di giovedì 10 settembre 2020) Lunedì 7 settembre 2020 è iniziata una nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri, 9 settembre 2020, è avvenuto uno scontro a distanza tra l’attrice Nadia Rinaldi e la cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali. La Rinaldi ha risposto in diretta Tv alle parole usate dalla Vignali su Instagram per descrivere un suo balletto provocante. Nadia, infatti, ipnotizzata da Giucas Casella si era trasformata in una ballerina molto sensuale. L’esibizione però non era piaciuta alla Vignali la quale sui social era addirittura arrivata ad ammettere di non sapere chi fosse la ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Nadia Nadia Rinaldi attaccata per il ballo sexy: "Valentina Vignali è una poveretta" TGCOM Nadia Rinaldi attaccata per il ballo sexy: "Valentina Vignali è una poveretta"

Qualche tempo fa Nadia Rinaldi (ipnotizzata da Giucas Casella) si era lasciata andare a movenze sexy in tv, in barba all'età e ai chili di troppo. Il balletto non era però piaciuto alla cestista ed ex ...

Qualche tempo fa Nadia Rinaldi (ipnotizzata da Giucas Casella) si era lasciata andare a movenze sexy in tv, in barba all'età e ai chili di troppo. Il balletto non era però piaciuto alla cestista ed ex ...