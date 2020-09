Perché le nostre università non attirano i migliori ricercatori italiani (ed europei) (Di giovedì 10 settembre 2020) Anno dopo anno cambiano i numeri, non la notizia: molti giovani ricercatori italiani vincono i prestigiosi grant dell’European Research Council (ERC), l’organizzazione dell’UE che finanzia con borse milionarie la ricerca di frontiera a livello europeo, ma in maggioranza finiscono per usarli fuori dai confini nazionali. Il 3 settembre, infatti, l’ERC ha svelato i vincitori degli Starting Grant 2020, premi che finanziano i migliori progetti di ricerca di chi ha ottenuto il dottorato da 2-7 anni, con borse che arrivano a 1,5 milioni di euro e coprono fino a 5 anni di ricerche. Dei 3.272 progetti presentati ce l’hanno fatta in 436 – appena il 13,3% – e ben 53 grant sono stati accordati a ricercatori italiani, che si sono classificati secondi in Europa per ... Leggi su linkiesta

