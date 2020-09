Napoli: “De Laurentiis non ha mai avuto la febbre prima dell’assemblea di Lega” (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo il Napoli il patron Aurelio De Laurentiis ieri non avrebbe mai avuto la febbre, nel corso della giornata del viaggio a Milano per l’Assemblea di Lega. Il club campano ha riferito all’ANSA che il presidente si sentiva bene, altrimenti “per come è attento alla salute e al Covid-19 non sarebbe mai partito”. Sei volte ha misurato la febbre (Capodichino, Linare, due volte all’Hotel Hilton di Milano e poi ancora nei due aeroporti per il viaggio di ritorno) e mai è stata registrata una temperatura irregolare. Il presidente ha tolto la mascherina uscendo dall’albergo dell’assemblea di Lega, ma all’interno l’ha sempre tenuta, tranne quando ha preso la parola a distanza dai colleghi e quando ha avuto una ... Leggi su sportface

pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - Open_gol : ?? Coronavirus, positivo il presidente del Napoli De Laurentiis. «Alla riunione di Serie A con sintomi ma senza masc… - giacomo_nova : RT @pisto_gol: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega con altr… - LuciaLaVita1 : RT @susy43279731: io. voto siiiiiiiiiiiiiiii e voto valeria ciarambino a napoli. liberiamoci di, de luca. coraggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli “De Marianna Vitale è la Chef Donna Michelin 2020: «Ragazze, non ragionate da emarginate» Corriere della Sera