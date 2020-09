Memorizzazione veloce (Di giovedì 10 settembre 2020) Esistono moltissime strategie e metodologie per sviluppare la memoria. Svilupparla e potenziarla vi sarà utile per la vita di tutti i giorni, per la professione, ma anche per aumentare l’autostima e utilizzare al meglio le vostre risorse. Per favorire la Memorizzazione occorre innanzitutto essere in uno stato di concentrazione. Perciò rilassatevi e prendetevi il tempo necessario per connettervi con la parte più profonda di voi. E ora, testo alla mano, vi spiegherò quali sono i tre sono i passaggi essenziali: 1. leggere buttando l’occhio; 2. leggere in buone condizioni ; 3. evidenziare le parole chiave. Imparando a memorizzare sarete più motivate a concedervi differenti opportunità per raggiungere nuovi traguardi. Siete pronte? Per seguire la pillola di Mindfulness “” ... Leggi su dilei

bidibibodibimu : @6dimattina_ -visiva e sufficiente per la memorizzazione, ma in realtà perdevo tantissimo tempo e per la facoltà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Memorizzazione veloce Poste, ritiro più veloce di pacchi e raccomandate giacenti, tramite WhatsApp o la App LaVoceDiAsti.it