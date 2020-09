Mandi Mandi a Storie Italiane: “Mi hanno pignorato casa” (Di giovedì 10 settembre 2020) Mandi Mandi è stato ospite del programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, tornato in onda dopo la pausa estiva. L’attore e comico, all’anagrafe Marco Milani, ha parlato dei suoi problemi economici al programma Rai, problemi che si sono aggravati a causa del lockdown e dell’emergenza coronavirus. Il racconto di Mandi Mandi “Voglio pagare le tasse ma ho bisogno di lavorare. Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il covid. Avrei dovuto fare due film a giugno ma ora è tutto bloccato“, ha raccontato il comico e attore che si troverebbe in ginocchio dopo la crisi. “Ho ancora problemi con Equitalia, i miei ... Leggi su thesocialpost

