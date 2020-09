Lens-Psg,Tuchel mastica amaro in Ligue 1: topica di Bulka e firma di Ganago. L’esultanza con i tifosi fa molto discutere… (Di giovedì 10 settembre 2020) Un clamoroso errore di Bulka spiana la strada al Lens e condanna il Paris Saint Germain ad un'inattesa sconfitta all'esordio in campionato.Un avvio di Ligue 1 infausto per i ragazzi di Tuchel il cui organico è fortemente rimaneggiato a causa dell'assenza forzata dei big della squadra parigina positivi al Coronavirus. Troppe le assenze in casa dei Campioni di Francia, il Lens ci crede e si impone di misura sul più quotato avversario grazie alla rete firmata da Ganago. Più che il risultato in sé, comunque sorprendente rispetto ai pronostici della vigilia, a far discutere molto è l'esultanza di cui si sono resi protagonisti i giocatori di casa dopo il gol del vantaggio. Abbracci collettivi e gioia sfrenata tra i ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Kalimuendo, #Xavi Simons e non solo. #Psg decimato dal #coronavirus. #Tuchel per il match contro il #Lens si affid… - DAZN_IT : Che errore Bulka ?? Il PSG cade all'esordio contro il neopromosso Lens ? La #Ligue1 è solo su #DAZN - Mediagol : Lens-#Psg,Tuchel mastica amaro in #Ligue1: topica di Bulka e firma di Ganago. L’esultanza con i tifosi fa molto dis… - zazoomblog : Calcio: Francia; Psg ko con il Lens in primo match Ligue 1 - #Calcio: #Francia; #primo #match #Ligue - Abc1x21 : Lens-PSG1-0 partita truccata dal PSG. -