L'antigelo nel bicchiere: così una badante voleva uccidere l'88enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Valentina Dardari La donna ha tentato di uccidere l'88enne facendogli bere del liquido antigelo. Il movente è di natura economica Un anziano ha rischiato di morire ucciso dalla propria badante. Il movente, secondo quanto emerso dall’indagine portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Susa, sarebbe di natura economica. Nel 2016 l’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo aver bevuto del liquido antigelo somministratogli dalla donna, una 46enne di origini peruviane. I militari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di una cittadina peruviana. Alla donna, residente a Sant’Antonio di Susa, comune in provincia di Torino, sono stati dati gli arresti domiciliari, perché ritenuta responsabile di tentato omicidio. Secondo ... Leggi su ilgiornale

