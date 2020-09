Instagram corregge l’algoritmo per fermare il razzismo (Di giovedì 10 settembre 2020) Instagram riprogetta il design dell’app inserendo due nuove schede (immagine: Instagram)Instagram ha annunciato nuovi strumenti per affrontare il problema del razzismo e dell’odio online sulla piattaforma e per spingere i suoi nuovi prodotti, i video dei Reels e la vetrina di ecommerce Shop. Ad annunciarlo è il numero uno del social network, Adam Mosseri. Un social network più equo “Abbiamo la responsabilità di guardare a ciò che costruiamo e come costruiamo, in modo che le esperienze delle persone con il nostro prodotto rispecchino meglio le azioni e le aspirazioni della nostra comunità”, ha spiegato Mosseri nel blog della società. Durante l’estate il social network ha lavorato ha costituito un Equity Team, che ha l’obiettivo di creare una ... Leggi su wired

"Sinisa non c’è, ma di fatto è sempre con noi. Guarda tutti gli allenamenti, ci fa notare in diretta le cose che a suo giudizio non vanno bene e tutte le sere dopo cena si confronta con lo staff. Del ...

