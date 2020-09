«Imporre limitazioni significava snaturare la Fiera» (Di giovedì 10 settembre 2020) La Città di Mendrisio spiega i motivi che hanno portato alla decisione di annullare la Fiera di San Martino. Leggi su media.tio.ch

Cacace_Marco : @CampioneOmaggio È una sottile forma di censura nei confronti degli artisti. Imporre delle limitazioni altrimenti n… - Bohemian_322 : Non sarà forse il caso di imporre limitazioni simili a quelle per chi pratica attività sportiva con armi da fuoco?… - l_salviamo : @WeltanschauungI Mai, anche se vogliono terrorizzarci, se vogliono imporre limitazioni, la vita è Sacra e merita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Imporre limitazioni

Wired Italia

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali m ...“Nelle graduatorie provinciali di italiano, storia e geografia sono 124esimo. Non male, siamo in tutto 4.472. E poi ci sono colleghi più anziani di me. Persone del 1962, del 1960 e addirittura del 195 ...