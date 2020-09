Il Cts ripensa la quarantena: ecco cosa può cambiare (Di giovedì 10 settembre 2020) Francesca Bernasconi La misura proposta in Francia verrà valutata anche in Italia. Ma qui la riduzione sarà inferiore, a 10 giorni di isolamento La Francia ha proposto di diminuire la durata della quarantena per il nuovo coronavirus da 14 a 7 giorni. E ora, anche in Italia spunta l'ipotesi riduzione. Martedì prossimo, il Comitato tecnico scientifico si riunirà per valutare la possibilità di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. In attesa della decisione del Cts, la linea da seguire resta quella della cautela, nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. "Per ridurre la quarantena deve esserci una concertazione nella Ue basata sull'evidenza scientifica e non sul calcolo politico o economico". Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della ... Leggi su ilgiornale

Bandite quindi le mascherine di stoffa, quelle di comunità. uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compli ...

Via libera anche alle mascherine in tessuto, purché adeguatamente igienizzate e lavate ogni giorno. Buone notizie per i genitori che apprezzano le mascherine in tessuto. Nei giorni scorsi sembravano n ...

Bandite quindi le mascherine di stoffa, quelle di comunità. uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compli ...

Via libera anche alle mascherine in tessuto, purché adeguatamente igienizzate e lavate ogni giorno. Buone notizie per i genitori che apprezzano le mascherine in tessuto. Nei giorni scorsi sembravano n ...