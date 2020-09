Huawei Watch GT Elegant, smartwatch in offerta su Amazon con sconto del 56% (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Amazon oggi c’è la possibilità di acquistare uno smartWatch in grado di abbinare l’eleganza delle forme con le funzionalità più avanzate a un prezzo davvero conveniente: Huawei Watch GT Elegant, grazie a uno sconto del 56% costa infatti 102,49 euro anziché a 232,05 euro, con un risparmio di ben 129,56 euro. Il prezzo economico non deve però ingannare: Watch GT ha tutto ciò che serve, all’interno di una cassa Elegante da 42 mm dal design classico e minimalista, adatto a tutti gli stili, anche grazie all’elevata personalizzabilità di quadrante e cinturini. Lo smartWatch, impermeabile fino a 50 metri di profondità, è equipaggiato con uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

