Higuain lascia la Juventus: pronto a firmare per l’Inter Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Pipita saluta l'Italia dopo sette anni. Questa volta in maniera definitiva, contrariamente alla breve parentesi in prestito al Chelsea. Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare la Juventus, club a cui era legato. Il suo futuro sarà negli Stati Uniti: infatti l'Inter Miami di David Beckham. Dalla Vecchia Signora arriveranno 4 milioni di euro di buonuscita. Trovata l'intesa con la squadra di MLS.caption id="attachment 874661" align="alignnone" width="1024" Higuain, Getty Images/captionAMERICAN BOYHiguain è pronto a diventare un calciatore della MLS. L'argentino ritroverà Blaise Matuidi nell'Inter Miami. Oggi niente allenamento con la Juventus per prendere l'aereo e imbarcarsi verso una nuova avventura. Lo riporta ... Leggi su itasportpress

