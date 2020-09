Griezmann ammette e rivela: “Mio rapporto con Messi? Migliorerà. Anche con Mbappé abbiamo avuto problemi…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Una stagione non facile quella appena vissuta da Antoine Griezmann. Non solo per le note vicende del coronavirus che ha colpito Anche il mondo del pallone. Per il francese un adattamento al Barcellona mai veramente realizzato e il feeling con Messi e Suarez che ancora stenta ad esserci. Ecco perché, spesso, le Petit Diable è stato messo da parte. Come riporta RTL, il centravanti ex Atletico Madrid è tornato proprio su questo argomento rivelando di aver avuto problemi simili Anche con la Francia e con Kylian Mbappé.Griezmann: "rapporto con Messi migliorerà. Anche con Mbappé..."caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="846" Messi ... Leggi su itasportpress

