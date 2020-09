Grande Fratello Vip 5: si aggiunge un altro nome al cast ufficiale. Ora è completo (Di giovedì 10 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5: in questi ultimi giorni è trapelato un altro nome che è andato ad aggiungersi al cast ufficiale del reality. Lo ha annunciato il settimanale “DiPiù”, diretto da Osvaldo Orlandini. Il ventesimo concorrente è Denis Dosio, giovane influencer molto amato dal pubblico femminile per il suo bell’aspetto (in particolare ha un sorriso decisamente accattivante), ma non solo: partecipando il 24 luglio dello scorso anno alla trasmissione “Realiti”, su RAI 2, ha raccontato di tenere a “coinvolgere mentalmente” le sue fan, che si autodenominano “viziatine”. In studio era presente anche sua madre, tanto compiaciuta quanto incredula del successo ottenuto da Denis! Un successo che ... Leggi su pianetadonne.blog

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - RepubblicaTv : Venezia 77, fuoriprogramma sul red carpet: bacio appassionato tra Elisa De Panicis e Mila Suarez: Bacio appassionat… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Myriam Catania rivela: 'Luca Argentero mi ha dato dei consigli per il Gf Vip' -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 2020, Myriam Catania: «Ho chiesto consigli al mio ex Luca Argentero» Il Messaggero Venezia 77, il bacio sul red carpet tra le due ex del Grande Fratello Vip

Fuoriprogramma sul red carpet del film di Emma Dante, “Le sorelle Macaluso”. Elisa De Panicis e Mila Suarez, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono scambiate un bacio appassionato davanti ...

Uomini e Donne, Sophie Codegoni: suo padre impegnato con una ex concorrente del GF

Lo abbiamo visto, finalmente è ripartita la nuova edizione di Uomini e Donne e sono stati presentati i nuovi tronisti di questa stagione. I telespettatori più attenti hanno però già notato qualcosa. S ...

Fuoriprogramma sul red carpet del film di Emma Dante, “Le sorelle Macaluso”. Elisa De Panicis e Mila Suarez, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono scambiate un bacio appassionato davanti ...Lo abbiamo visto, finalmente è ripartita la nuova edizione di Uomini e Donne e sono stati presentati i nuovi tronisti di questa stagione. I telespettatori più attenti hanno però già notato qualcosa. S ...