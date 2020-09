Gonzalo Higuain, rescissione con la Juventus a un passo: in volo per gli Usa, accordo con l'Inter Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) L'annuncio ufficiale, spiega la Gazzetta dello Sport , arriverà solo quando il Pipita e il club della Florida avranno trovato l'intesa definitiva sull'ingaggio: l'attaccante argentino è in volo per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Gonzalo Higuain Calciomercato Juventus: Higuaín è in viaggio verso gli Stati Uniti

L’accordo economico sarebbe ancora da definire nei dettagli, ma sembra che l’ingaggio annuale sia di circa 7,5 milioni di euro a stagione. Se fosse vero, sarebbe un deciso taglio dell’ingaggio al riba ...

Juventus, addio di Higuain imminente: per lui c’è l’Inter Miami

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano le parti avrebbero raggiunto un accordo sulla buonuscita, Higuain andrà all’Inter Miami. TORINO – Questa volta ci siamo: Gonzalo Higuain sta per lasciare la ...

