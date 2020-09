Galliani: “Ancelotti è come la Madonna: non si discute” (Di giovedì 10 settembre 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte in cui ha parlato di Carlo Ancelotti, al quale è rimasto profondamente legato. È l’unica persona al mondo che ha vinto due volte la Champions League da giocatore e altrettante da allenatore, è qualcosa di unico. Per me è come la Madonna, non è in discussione. L'articolo Galliani: “Ancelotti è come la Madonna: non si discute” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

