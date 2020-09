Flash News del 10 Settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Proseguono le indagini sulla morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni sabato sera a Colleferro, l’autopsia ha confermato il violento pestaggio. La posizione degli indagati potrebbe aggravarsi con i nuovi accertamenti. A Paliano, il paese in cui Willy viveva con la famiglia, ieri sera in tanti sono scesi in strada per una fiaccolata. I funerali sono previsti per sabato nel campo sportivo cittadino;Liliana Segre compie oggi 90 anni, alla Senatrice a vita testimone della shoah, esempio vivente contro l’intolleranza, gli auguri del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e di tutto il mondo politico e istituzionale. Da lei monito contro l’odio e la violenza;Continuano a crescere i contagi da Covid-19 in Italia, ieri oltre 1.400 nuovi casi, tra i contagiati c’è anche Aurelio De Laurentiis, il Presidente del Napoli;Ieri ... Leggi su sbircialanotizia

Ultime Notizie dalla rete : Flash News FLASH NEWS: oggi il sorteggio della Coppa Italia tuttosalernitana.com LIVEBLOG – “Ditemi che non è vero”. Godin verso il Cagliari a titolo gratuito: le reazioni dei tifosi

E’ la notizia del pomeriggio, è il lancio flash del pomeriggio di questo 10 settembre, data che, quest’anno, cade insolitamente in piena sessione di calciomercato. Diego Godin è vicinissimo all’addio ...

Motorola Razr 5G

Motorola ha presentato il nuovo Razr 5G dotato di un design compatto che ricorda gli iconici flip phone Motorola degli anni '90, con un display esterno Quick View con nuove funzioni che permettono di ...

