Donnafugata, il romanzo in cui la Sicilia diventa il centro del mondo (Di giovedì 10 settembre 2020) “Donnafugata”, ultimo romanzo di Costanza DiQuattro, narra le vicende di Corrado Arezzo, barone per caso, ricco per uno strano scherzo del destino, raffinato intellettuale per sua volontà, potente per capacità personali e censo, uomo infelice per colpa del destino. Il testo ha l’impianto del romanzo storico, tuttavia l’introduzione di capitoli in forma diaristica ed epistolare gli conferiscono un carattere di originale bizzarria. Il primo capitolo è datato 23 aprile 1895, e l’ultimo 27 dicembre 1895, ma le vicende abbracciano circa un terzo di secolo, va da sé che fabula e intreccio non coincidono. L’autrice ricorre all’analessi più volte; numerose le incursioni nel passato, per raccontare il furore risorgimentale del protagonista, le nobili frequentazioni e le ... Leggi su linkiesta

Nella storia del potente e infelice barone Corrado Arezzo viene ricostruita una complessa vicenda della società post-unitaria. Accade vicino a Ragusa, perché è nell’isola che la storia dell’Italia int ...

