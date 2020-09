Covid-19, De Laurentiis positivo: anche Vigorito dovrà attenersi al protocollo (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis ha fatto scattare l’allarme tra i presidenti e i manager di serie A presenti ieri a Milano per l’assemblea di Lega. Chiunque sia stato a contatto con il patron del Napoli dovrà ora attenersi a un protocollo stringente che prevede test e isolamento fiduciario. I rappresentanti dei venti club – tra i quali figurava anche il presidente del Benevento, Oreste Vigorito – si sono riuniti in una sala dell’Hotel Hilton per diverse ore con l’obiettivo di dare il via libera alla creazione di una società votata alla gestione dei diritti tv del campionato. Il presidente del Napoli, stando a quanto riferisce La Repubblica, non avrebbe indossato la ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - tancredipalmeri : De Laurentiis positivo al Covid. Ieri era all’assemblea di Lega senza mascherina, e all’uscita i giornalisti - alcu… - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - vm1382 : RT @FabRavezzani: De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di… - FilippoCarmigna : Covid, De Laurentiis positivoIeri era ad assemblea Lega -