Coronavirus e calcio: tamponi per i giocatori del Toro, allenamenti sospesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Tutti chiusi in albergo, almeno fino a nuovo ordine: in casa Torino è scattato l’allarme Coronavirus. Dopo la positività di un membro dello staff granata, Belotti e compagni si sono subito sottoposti a un nuovo giro di tamponi per scongiurare il rischio di altri casi. Così, la seduta mattutina di allenamenti è stata annullata e si attendono gli esiti degli esami per capire come agire oggi pomeriggio. Dopo la positività del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il presidente Urbano Cairo si è sottoposto al tampone.L'articolo Coronavirus e calcio: tamponi per i giocatori del Toro, allenamenti sospesi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - repubblica : Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea; aveva i sintomi ed era in attesa dei risultati del tam… - capuanogio : #ADL positivo al #coronavirus spaventa la #SerieA. Ecco chi c'era all'assemblea di Lega ieri pomeriggio, come erano… - sportli26181512 : Coronavirus, De Magistris: 'Stadi chiusi? Riapriamo a 20/30 mila spettatori': Il Sindaco del capoluogo campano: 'Co… - plutopippo1977 : RT @mic_manente: Assemblea Lega Calcio: Aurelio #DeLaurentiis positivo al #coronavirus. Lui attribuisce il suo malessere alle #ostriche. ??… -