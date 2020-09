Coronavirus a Montemarano, Palmieri: 'Reiterata all'Asl la richiesta di screening sul territorio' (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Irpinia, sono 11 i positivi di oggi 10 settembre 2020 Coronavirus a Pietradefusi: 'Paziente rientrato dall'estero, ma non residente in questo comune' 10 settembre 2020 Sale a quota sei ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : #Coronavirus, nuovo caso positivo a Montemarano: l'annuncio del sindaco Palmieri - bassairpinia : Coronavirus. Altri 11 positivi in Irpinia: 3 a Sperone e 3 a Parolise, contagi anche a Pietradefusi, Grottaminarda,… - bassairpinia : Coronavirus. 17 nuovi positivi in Irpinia: 5 ad Avellino e 3 a Montemarano, colpite anche Montefredane, Flumeri, Ch… - bassairpinia : Coronavirus. 7 nuovi positivi in Irpinia: 4 ad Avellino, ancora interessate Montemarano e Mercogliano. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Montemarano Coronavirus a Montemarano, Palmieri: "Reiterata all'Asl la richiesta di screening sul territorio" AvellinoToday Coronavirus ad Avellino, boom di contagi: il virus dalla mamma ai due bambini

Il contagio dei bambini. Due fratellini di 4 e 6 anni di Avellino e un bimbo di appena 9 mesi di Montoro sono positivi al Covid 19. A trasmettere il virus ai fratellini avellinesi sarebbe stata la mam ...

Coronavirus: undici irpini positivi

In Irpinia 11 persone sono risultate positive al Covid-19 a comunicarlo l’Azienda Sanitaria Locale. 3, residenti nel comune di Sperone, contatti di positivo; 3, residenti nel comune di Parolise, conta ...

Il contagio dei bambini. Due fratellini di 4 e 6 anni di Avellino e un bimbo di appena 9 mesi di Montoro sono positivi al Covid 19. A trasmettere il virus ai fratellini avellinesi sarebbe stata la mam ...In Irpinia 11 persone sono risultate positive al Covid-19 a comunicarlo l’Azienda Sanitaria Locale. 3, residenti nel comune di Sperone, contatti di positivo; 3, residenti nel comune di Parolise, conta ...