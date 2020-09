Clamoroso a Uomini e donne, in studio piomba Milly Carlucci... Cosa dice Maria (Di giovedì 10 settembre 2020) Incredibile a "Uominiedonne": Maria De Filippi nomina la rivale Milly Carlucci. Quest'anno, nel dating show di Canale 5, corteggiatori e corteggiatrici sono seduti ai lati della conduttrice e possono intervenire nelle dinamiche del Trono Over. In teoria sono lì per i tronisti e le troniste, ma il colpo di scena è dietro l'angolo. È successo che un pretendente abbia invitato a ballare una corteggiatrice e Maria De Filippi lo ha sottolineato: "Volevo dire alle troniste che qui sulla mia testa volano sguardi. Un ragazzo ha chiesto a una corteggiatrice di ballare e lei ha accettato. Non dovrebbe succedere perché sono qui per i tronisti, ma nulla lo vieta". Il giovane ha sorriso e confermato l'episodio così la De Filippi ha sorpreso tutti con una ... Leggi su iltempo

