Call of Duty: Black Ops Cold War, tutte le informazioni sulla Beta! (Di giovedì 10 settembre 2020) Treyarch ha tenuto una conferenza apposita per la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, annunciandone anche una beta Negli scorsi giorni, Tryarch ha tenuto una conferenza apposita per la presentazione della componente multigiocatore del prossimo capitolo di Call of Duty. Il riassunto dell’approfondimento è poi arrivato anche sul blog ufficiale di Activision, sotto forma di un lungo post che potete raggiungere cliccando qui. Il blog post, fra le tante informazioni, conferma anche i rumor di fine agosto che volevano una Beta per il titolo in arrivo a breve. Facciamo un passo alla volta, però. Nel blog post, per descrivere il multiplayer di Call of Duty: Black Ops ... Leggi su tuttotek

Call Duty Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Call Duty