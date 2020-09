Brindisi, la moglie lo aveva ustionato con l’acido: 53enne muore dopo un mese di agonia (Di giovedì 10 settembre 2020) Brindisi, 10 set – E’ finita con la morte l’atroce agonia di R.A., 52 anni, ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi. dopo aver lottato per un mese tra la vita e la morte R. non ce l’ha fatta: è morto in coma farmacologico nel reparto Grandi Ustionati, con ustioni sull’80 per centro del corpo provocate dalla moglie, che lo aveva aggredito il 3 agosto scorso versandogli addosso dell’acido. I medici avevano già decretato che non ce l’avrebbe fatta. La moglie, C.L., 53 anni, era stata arrestata subito dopo l’attacco. Inizialmente accusata di tentato omicidio, alla luce della morte del marito il reato verrà riqualificato. Nei suoi confronti era ... Leggi su ilprimatonazionale

