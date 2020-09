Boris Johnson vuole che il Regno Unito non rispetti più gli accordi sulla Brexit (Di giovedì 10 settembre 2020) (foto: Ben Stansall/Afp/Getty Images)Il primo gennaio 2021 diventerà effettiva l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma la questione ancora da dirimere è se avverrà con o senza accordo. Perché il governo inglese ha deciso di complicare le cose annunciando che non rispetterà alcune delle clausole contenute nel cosiddetto Withdrawal agreement, cioè il trattato siglato dalle due parti che fissa i termini della Brexit e che è stato ratificato, diventando legge, dal parlamento inglese all’inizio di gennaio. La reazione delle istituzioni europee è stata particolarmente dura. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha accusato il governo di aver compromesso i negoziati e violato le norme del diritto internazionale (una ... Leggi su wired

