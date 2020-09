Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Presidenti preoccupati (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è positivo al coronavirus. Il presidente del Napoli ieri ha partecipato all`assemblea di Lega Serie A ma non è ancora chiaro se il numero uno del club azzurro fosse il solo dirigente di club positivo al virus. A darne notizia la stessa società partenopea. Nei giorni scorsi sarebbe stata riscontrata anche la positività da parte di un altro dirigente del club azzurro. Questo il comunicato ufficiale del Napoli sullo stato di salute del presidente: "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri".Nell'assemblea di Lega di ieri a Milano erano presenti tutti i rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra ... Leggi su ilfogliettone

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - stagatocle : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - davideinno85 : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? -

