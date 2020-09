Allerta Meteo Piemonte: criticità gialla per temporali sui 2/3 della regione (Di giovedì 10 settembre 2020) Tornano i temporali in Piemonte. Allerta gialla in due terzi della regione, il bollettino Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) con esclusione solo del nord della regione e, a sud, delle valli Belbo, Bormida e Scrivia. L’Allerta gialla rimane anche domani con rischio di locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati smottamenti. I temporali più intensi sono previsti sul Torinese e sul Cuneese, tra la serata di oggi e la mattinata di domani. In seguito ci sarà una rimonta dell’alta pressione di origine nord africana, con il ritorno a un periodo di tempo stabile.L'articolo Allerta Meteo Piemonte: ... Leggi su meteoweb.eu

