Alex Zanotelli e la dimensione politica del digiuno in solidarietà con i migranti (Di giovedì 10 settembre 2020) A Roma, di fronte al Parlamento, il 9 settembre Padre Alex Zanotelli ha rilanciato il “digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti” per l'abrogazione dei Decreti Sicurezza. di Eleonora Angeloni (Foto di Eleonora Angeloni) La protesta del missionario combinano, che va avanti da due anni, mette al centro le questioni dei porti chiusi, delle navi ONG, spesso impossibilitate a operare per futili motivi e delle migliaia di vite perse nel Mediterraneo a causa dei soccorsi negati. (...) - Attualità / Padre Zanotelli, migranti, Sciopero della fame Leggi su feedproxy.google

Pressenza_it : Alex Zanotelli e la dimensione politica del digiuno in solidarietà con i migranti - giovannisarubbi : Digiuno di Giustizia 9 Settembre,di P. Alex Zanotelli - diemmeti : Sostiene padre Alex Zanotelli: 'A una donna che prende la pillola dovrei dire che non può fare la comunione. A un u… - dario_dambrosio : RT @EMI_libri: 'Gli ebrei nel deserto di manna ne raccoglievano quanto bastava per un giorno. Se ne prendevano di più, marciva. Questo è il… - LetiziaCordoni : RT @maxsmeriglio: #26agosto. Buon compleanno a padre Alex #Zanotelli. Un esempio da seguire. -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanotelli Alex Zanotelli e la dimensione politica del digiuno in solidarietà con i migranti AgoraVox Italia Migranti, Zanotelli riprende lo sciopero della fame: "Puro razzismo"

Il padre missionario Alex Zanotelli, sempre in prima linea quando si tratta di perorare la causa dell'immigrazione indiscriminata, torna a protestare decidendo di avviare uno sciopero della fame, gest ...

Alex Zanotelli e la dimensione politica del digiuno in solidarietà con i migranti

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Il padre missionario Alex Zanotelli, sempre in prima linea quando si tratta di perorare la causa dell'immigrazione indiscriminata, torna a protestare decidendo di avviare uno sciopero della fame, gest ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...