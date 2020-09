10 Settembre – E’ la Giornata mondiale per la prevenzione dei Suicidi (Di giovedì 10 settembre 2020) Giornata mondiale per la prevenzione dei Suicidi. Oggi cade quest’importante ricorrenza indetta nel 2003 che si focalizza sulla salute mentale E’ dal 2003 ormai che ogni 10 Settembre ricorre la Giornata mondiale per la prevenzione dei Suicidi. Lo scopo è quello di mettere finalmente il focus sui disagi e problemi che comporta la trascuratezza della … L'articolo 10 Settembre – E’ la Giornata mondiale per la prevenzione dei Suicidi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Lega_B : ??Il grande momento è arrivato! Scopriamo insieme il calendario della stagione 2020/21 di #SerieBKT! Ecco la prima… - DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - matteosalvinimi : Per l'angolo del buonumore ?? Per iniziare la giornata con un sorriso! Quelli del PD sono davvero su un altro piane… - EsPapageno : RT @PsicologicaBlog: 10 settembre, giornata mondiale per la #prevenzione del #Suicidio: - EttoreCasoni : RT @cgiltreviso: ?? Ripartire dal #LAVORO ?? ? Venerdì 18 settembre ?? Giornata di #Mobilitazione @cgilnazionale #Cils e #Uil -