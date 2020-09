Zingaretti: per fortuna ci sono giovani che parlano di idee (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Meno male che ci sono ragazzi e ragazze libere che si associano e discutono di idee, valori, proposte e di un’idea di citta’”. Lo ha detto all’agenzia Dire il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, visitando il Visionaria Fest, iniziativa a Garbatella della ‘sinistra civica’ di Roma riferibile al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, in riferimento al questionario ‘4hopes4Rome’ (quattro speranze degli under 25 per Roma) lanciato da 15 associazioni e rivolto ai ragazzi e alle ragazze della Capitale. Mentre e’ in corso la presentazione del lavoro, Zingaretti si sta intrattenendo con il minisindaco Ciaccheri, l’eurodeputato del Pd, Massimiliano Smeriglio, e l’esponente della sinistra romana, Paolo Cento. “Dopo un agosto in ... Leggi su romadailynews

