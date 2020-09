Vino e Covid: criticità e sfide dell’immediato futuro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come tanti settori produttivi, anche il business del Vino, fiore all’occhiello dell’agricoltura italiana, ha patito gli effetti della pandemia mondiale di coronavirus. Superficialmente, quest’asserzione potrebbe essere una sorpresa: non si tratta di un prodotto deperibile, e il boom del Vino online durante il lockdown indurrebbe l’osservatore meno attento a pensare ad una sorta di compensazione negli introiti. E allora come mai sembra decisamente veritiera la stima di Mediobanca che parla di 2 miliardi persi nel fatturato 2020? E’ semplice, ragionando su come funziona il settore. La crisi sanitaria del Covid ha generato numerosi problemi su tutta la filiera produttiva e distributiva. La chiusura per alcuni mesi dell’intero settore Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti, alberghi) nazionale e internazionale, ... Leggi su laprimapagina

