Vanessa Incontrada dopo il selfie con Berlino de la casa di carta bufera sui social (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vanessa Incontrada sui social posta un selfie con “Berlino” de “La casa di carta” ed è subito polemica. Vanessa Incontrada si trova a Venezia per il Festival del Cinema, e ha condiviso una foto assieme a Pedro Alonso, appunto Berlino nella famosa serie tv. Lo scatto, con i due sorridenti in primo piano, è seguito dalla didascalia: “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao…Un besito amigo mio Berlino”, e sono state proprio le parole della canzone utilizzata per accompagnare la foto a far piovere numerose critiche nei commenti. Il noto brano accompagna alcune scene dalla serie, con gli attori che la cantano, ma per alcuni follower quella di ... Leggi su musicaetesti.myblog

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - repubblica : Vanessa Incontrada, insulti social per il selfie con Pedro Alonso e 'Bella ciao' - HuffPostItalia : 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - vVuulcan : RT @SirDistruggere: Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta', la… - mikesicario : RT @SirDistruggere: Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta', la… -