Us Open, Carrena Busta supera Shapovalov e conquista la semifinale (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - Sarà Pablo Carreno Busta a sfidare Alexander Zverev in semifinale agli Us Open , secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Lo spagnolo, testa di ... Leggi su corrieredellosport

Open Carrena Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Open Carrena