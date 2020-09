Uomini e Donne: Tra i Cavalieri Un Ex Fidanzato di Belen Rodriguez! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il parterre di Uomini e Donne è stato rivelato e, tra i Cavalieri, c’è già un volto che ha acceso l’attenzione delle dame: si tratta di un ex Fidanzato di Belen Rodriguez, nonché di una vecchia conoscenza del Trono Classico. Ecco chi è. La nuova stagione di Uomini e Donne è appena iniziata, ma nel parterre c’è già un volto che ha catturato l’interesse generale delle dame: si tratta di quello di Simone Bolognesi, classe 1979, un imprenditore di Riccione. Il cavaliere, molto affascinante, è noto infatti non solo per essere stato legato ad alcune delle più belle Donne d’Italia, ma anche per essere stato il primissimo Fidanzato di ... Leggi su gossipnews.tv

