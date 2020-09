Uomini e donne nel caos: dal web è polemica per le mascherine utilizzate in studio (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Uomini e donne le mascherine trasparenti indossate da dame e cavalieri hanno scatenato i commenti dei telespettatori Uomini e donne è appena tornato in onda dopo la pausa estiva e già sono apparse le prime critiche sui social. Tanti fan, oltre a non aver apprezzato il ritorno della ‘nuova’ Gemma Galgani, si sono scagliati contro le strane mascherine trasparenti usate a causa del Covid. Si tratta nel dettaglio di visiere che coprono solo la parte inferiore del viso lasciando scoperto quindi il naso. I telespettatori di Ued, da casa si sono mostrati decisamente infuriati per il cattivo esempio mostrato nel format di Maria De Filippi., in un momento così delicato. In molti si sono infatti scagliati polemicamente sul web dopo quanto ... Leggi su kontrokultura

