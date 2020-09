Ufficiale: Juventus, Olivieri in prestito all’Empoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Empoli ha annunciato l’arrivo di Marco Olivieri dalla Juventus. L’attaccante classe ’99 arriva in prestito dai bianconeri. Questa la nota del club: “L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Marco Olivieri.” Marco Olivieri è un nuovo calciatore azzurro! L'attaccante classe 1999 arriva a titolo temporaneo dalla @Juventusfc pic.twitter.com/Es6j7BISXu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 9, 2020 Foto: twitter Empoli L'articolo Ufficiale: Juventus, Olivieri in prestito all’Empoli proviene da ... Leggi su alfredopedulla

