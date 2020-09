Torino, Cairo: «Presi i giocatori fondamentali per il mister. E Torreira…» – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A: queste le sue parole sul mercato granata Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A. Queste le sue parole sul mercato granata. «Stagione del cambiamento? Sì, abbiamo cambiato direttore ed allenatore, abbiamo acquistato tre calciatori importanti. Direi proprio di si… Torreira la ciliegina sulla torta? Noi abbiamo già preso giocatori fondamentali per il mister. Poi su altri nomi non mi espongo, sono di altre squadre. Abbiamo un ventaglio di possibilità. Sirigu? Resta sicuramente. Izzo è un giocatore molto importante che ha una serie di ... Leggi su calcionews24

