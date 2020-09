Tommasetti, sport e Universiadi: “La Regione si prende meriti non suoi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La gente è stufa degli annunci sul Palazzetto dello sport di Salerno. Gli sportivi sanno bene quante volte De Luca lo ha promesso. E sulle Universiadi il presidente pro tempore farebbe bene a tacere”. Così Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega alle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno. “Sull’impiantistica sportiva assistiamo ad un’altra sceneggiata. Abbiamo perso il conto di quante volte il governatore ed ex sindaco abbia annunciato il progetto del Palasport a Salerno. Come se non bastasse, è tornato a prendersi meriti non suoi per le Universiadi, la cui buona riuscita non è certo da attribuire alla ... Leggi su anteprima24

SAN MARINO (4-3-3): Benedettini; Battistini, Simoncini, Rossi, Grandoni; E. Golinucci, Tosi (46' Golinucci), Lunadei (46' Hirsch); Vitaioli, Ceccaroli (67' Tomassini), Berardi. All. Varrella LIECHTENS ...

Vis Civitanova, ora la rosa è al completo

Già fatta la rosa della Vis Civitanova, l’ex Civitanova Dream Futsal, che ha rinunciato alla A2 e disputerà la serie C di calcio a 5 femminile. Dopo aver confermato il mister Giuliano Tiberi, la ds Cr ...

