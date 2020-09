Tom Felton non ha mia lasciato Hogwarts, le mascherine a tema Harry Potter impazzano sul web (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tom Felton non ha mai abbandonato del tutto la casata dei Serpeverde di Hogwarts. Il volto di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter non perde occasione per affidarsi ai social e condividere anche messaggi importanti attraverso i suoi canali. A differenza della sua collega Emma Watson, impegnata sul fronte attivista, Tom Felton non perde occasione per mettersi in contatto con i suoi fan, moltissimi legati al franchise di Harry Potter. Durante il lockdown, l’attore ha avuto anche una mini reunion con Jason Isaacs, che ha ricoperto il ruolo del padre di Draco, Lucius Malfy. Lo scorso anno, invece, sotto le vacanze natalizie, la star ha ritrovato la Watson e diversi ex colleghi che da ragazzini avevano condiviso lo stesso set di ... Leggi su optimagazine

itsallgood_man_ : Io adoro che Tom Felton è sempre in tendenza per aver fatto qualcosa di super cute riguardo Harry Potter ?? - portamiunmojito : RT @__directioner00: Se neanche Tom Felton riesce a superare Harry Potter, perché dovrei farlo io?!???? - KikkaMars86 : RT @sbrinzii: Tom Felton che addirittura indossa la mascherina ricamata slytherin raga ha tutti i gadget del mondo non lo supera non lo sup… - streetloveitaly : RT @hereitsv: buongiorno solo a Tom Felton, alle sue mascherine e alla localizzazione - matilde997 : RT @__directioner00: Se neanche Tom Felton riesce a superare Harry Potter, perché dovrei farlo io?!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Felton Tom Felton, le mascherine a tema Harry Potter conquistano il web OptiMagazine Si eres fan de Harry Potter, Tom Felton (Draco Malfoy) tiene un importante mensaje para ti

A Draco Malfoy o lo amas, o lo odias, y cualquiera que haya visto las películas de Harry Potter es consciente de ello. Tom Felton, el encargado de dar vida a este personaje, se ha convertido en uno de ...

