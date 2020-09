Sui conti di Mediaset il peso del lockdown: 18,9 milioni di perdite nel primo semestre 2020. “Troveremo una soluzione con Vivendi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempi duri in casa Mediaset. Da un lato il gruppo di Cologno Monzese accusa il colpo del Covid-19, dall’altro il socio francese Vivendi incalza. Ma il peggio è che al momento non c’è un piano alternativo a Media For Europe (MFE), il progetto del Biscione che prevedeva di accorpare tutti gli asset televisivi in un’unica holding di diritto olandese, ma che è stato stoppato dai ricorsi di Vivendi. “Confermo che non vediamo nessun’altra strategia se non un consolidamento europeo”, ha spiegato il direttore finanziario di Mediaset, Marco Giordani, nella conference call con gli analisti sui risultati del primo semestre 2020. Il manager ha poi spiegato che Mediaset spera di “trovare una soluzione, lavorando come ... Leggi su ilfattoquotidiano

