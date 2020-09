Sondaggi elettorali Tecnè: Marche, Acquaroli vede la vittoria (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Marche, Acquaroli vede la vittoria Le Marche sono pronte a cambiare colore e passare definitivamente nelle mani del centrodestra almeno secondo i Sondaggi elettorali Tecnè per il Corriere Adriatico. Stando alla rilevazione effettuata il 2 settembre, il candidato in quota Fdi Francesco Acquaroli (51,5%) avrebbe 15 punti di vantaggio sullo sfidante del centrosinistra Maurizio Mangialardi (36%). Terzo con il 9% il Cinque Stelle Gian Mario Mercorelli mentre gli altri candidati sono dati tutti insieme al 3,5%.Segui Termometro Politico su Google News Il risultato pare in cassaforte. Anche se Mangialardi dovesse convincere gli elettori M5S ad effettuare il voto disgiunto non ... Leggi su termometropolitico

