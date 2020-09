Silvio Berlusconi : la drammatica telefonata al suo partito, AUDIO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi spiazza tutti e telefona alla segreteria del suo partito per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. L’AUDIO del Cavaliere. Silvio Berlusconi chiama forza italia, foto gettySilvio Berlusconi anticipa qualsiasi altro bollettino medico dal San Raffaele di Milano e decide di telefonare di persona al suo partito che in quel momento si trovava in riunione per le prossime elezioni in Valle d’Aosta. Le sue parole sono drammatiche, la voce sembra stanca. Ma traspare ancora una volta una grande voglia di non arrendersi. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia che è molto brutta” – dice Berlusconi dopo avere salutato la platea con ... Leggi su chenews

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - freddymarranna : RT @matteosalvinimi: Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al lup… - Elo9999 : #COVID19italia Pensate che qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami, io sono uscito tra i primi 5 come fo… -