Si taglia profondamente mano e braccio, poi va in giro nudo e pieno di sangue: ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ha avuto un raptus che lo ha spinto a prendere un coltello di grosse dimensioni e, con quello, si è tagliato profondamente sulla mano e su braccio. Poi, completamente nudo, è sceso in strada e ha iniziato a vagare, incurante del fatto che dal braccio e dalla mano il sangue scendeva copiosamente. E’ successo questo pomeriggio a Genzano, in via Umberto Terracini. CHOC TRA I PASSANTI Protagonista della vicenda un trentenne di origine polacca, in preda a una vera e propria crisi nervosa. I passanti, vedendo la scena, dopo un primo momento di choc hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno dato le prime cure all’uomo, tamponando le ferite, e i carabinieri. Lo straniero è poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

