Roma, i convocati per l'amichevole contro il Frosinone: out Fazio

La Roma ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per l'amichevole di oggi pomeriggio contro il Frosinone. Manca Fazio, che è sulla lista dei partenti, per infortunio. Ecco l'elenco completo: Pau Lopez Pietro Boer Antonio Mirante Rick Karsdorp Juan Jesus Davide Santon Daniele Trasciani Gianluca Mancini Moustapha Seck Devid Bouah Roger Ibanez Riccardo Calafiori Bryan Cristante Lorenzo Pellegrini Diego Perotti Gonzalo Villar Jordan Veretout Amadou Diawara Henrikh Mkhitaryan Mirko Antonucci Cengiz Under

