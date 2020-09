Rispoli: «Voglio fare bene a Crotone. Non ho esitato a venire» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Rispoli si è presentato ufficialmente come nuovo calciatore del Crotone: le dichiarazioni del difensore Andrea Rispoli si è presentato ufficialmente come nuovo calciatore del Crotone ai microfoni del canale ufficiale del club. «Ho una gran voglia di fare bene con questa maglia, già in passato ho avuto la possibilità di vestire questi colori ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno ho avuto l’opportunità e non ho esitato a venire subito. Cosa serve per raggiungere l’obiettivo della salvezza? Sicuramente bisogna essere una squadra che si aiuta reciprocamente, il nostro spirito di sacrificio deve essere la nostra arma in più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

