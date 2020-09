Referendum e elezioni regionali: treni scontati per chi torna a votare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se vivi fuori dal tuo Comune di residenza, tornare a casa per votare al Referendum per il taglio di 345 poltrone da parlamentare ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 21 settembre sarà più agevole grazie agli sconti per i viaggi in treno previsti per gli elettori fuori sede. Vediamoli nel dettaglio. • treniTALIA – L’agevolazione “Viaggi degli elettori”, valida per soluzioni di andata e ritorno, prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali la riduzione è del 60%. I biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso ... Leggi su ilblogdellestelle

