Recovery fund, butteremo 250 miliardi (Di mercoledì 9 settembre 2020) 00:00 Conte ci ripensa anche sul Mes. Ormai le giravolte dei giallorossi non si contano più… 03:33 Il ministro Gualtieri dice meno tasse grazie all’Europa.… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

ladyonorato : #Dombrovskis: “Monitoreremo che il denaro del Recovery Fund venga speso in linea con le raccomandazioni specifiche… - fattoquotidiano : Zingaretti: “Il centro sinistra ha salvato l’Italia, ora progetti concreti per Mes e Recovery fund. Dobbiamo costru… - NicolaPorro : Il #governo giallorosso come gestirà i soldi in arrivo dall'#Europa? La previsione di @GcristianoD...… - c_petraglia : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #leggiqui il testo della testimonianza di F.Balassone davanti alla Commissione V della Camera nell'ambito… - Telebari : Recovery Fund, Scalfarotto: “Fondi da utilizzare per ridurre divario tra Nord e Sud” - #Bari #Notizie… -